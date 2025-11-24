Buon compleanno Ivan Olita Pino Donaggio Paola Cortellesi…
Buon compleanno Pino Donaggio, Loredana de Petris, Paola Cortellesi, Maria Chiara, Luigi Compagna, Diego dalla Palma, Raffaele Cantone, Rosa Maria Villecco, Nunziante Consiglio, Katia Noventa, Vanessa Incontrada, Giulia di Vita, Claudio Ammendola, Filippo Crimi, Ivan Olita, Stefano Colombo.. Oggi 24 novembre compiono gli anni: Ermis Segatti, presbitero; Maria Chiara, soprano; Graziano Landoni, ex calciatore, allenatore; Rossana (Rossana Capparuccini), cantante; Giuseppe di Lello Finuoli, magistrato, politico; Stella Dizzy (Maristella Ida di Cunzolo), cantante; Mauro Seppia, politico; Pino Donaggio, cantautore, compositore; Raffaele Coppola, avvocato; Luigi Ontani, pittore, scultore; Rosario Sferrazza, batterista, cantante, compositore; Umberto Bartocci, matematico; Sergio Campailla, scrittore, saggista, critico letterario; Giuseppe Orsi, dirigente d’azienda; Umberto Ranieri, politico italiano; Luigi Compagna, politico; Alfonso Borghi, cantautore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
