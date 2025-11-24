Bundesliga | Bayern Lipsia e Leverkusen non sbagliano pari spettacolo a Dortmund
Dortmund (Germania) 24 novembre 2025 - Si riprende subito il Bayern Monaco dopo lo stop di Berlino, ma allo stesso modo fanno le sue inseguitrici. Davanti vincono le prime tre, mentre Borussia Dortmund e Stoccarda pareggiano nello scontro diretto al Westfalenstadion. Si apre sempre più la forbice a centro classifica tra le squadre di vertice e le rivali, mentre dietro il St.Pauli incassa l'ottavo ko consecutivo, sulla graticola l'allenatore Blessin. L'esito delle partite del weekend. Il fine settimana di calcio tedesco comincia il venerdì sera a Magonza, dove Mainz e Hoffenheim terminano la gara 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Bundesliga, il Bayern illude il Friburgo poi ne fa 6 proseguendo la marcia verso il titolo! Gol e spettacolo anche negli altri match: vince il Leverkusen, 3-3 tra Borussia e Stoccarda - facebook.com Vai su Facebook
? #Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-2 al Friburgo! Pari beffa per il Dortmund, tris Leverkusen Vai su X
Bundesliga: Bayern, Lipsia e Leverkusen non sbagliano, pari spettacolo a Dortmund - Il fine settimana di calcio tedesco comincia il venerdì sera a Magonza, dove Mainz e Hoffenheim terminano la gara 1- Secondo msn.com
Bundesliga: Bayern, Leipzig, and Leverkusen all make no mistakes, with a thrilling draw in Dortmund. - Si riprende subito il Bayern Munich dopo lo stop di Berlino, ma allo stesso modo fanno le sue inseguitrici. Lo riporta sport.quotidiano.net
Bundesliga, 11^ giornata: Lipsia per il ruolo di anti Bayern, Werder Brema permettendo - Nella giornata di oggi si chiude l'11^ giornata di Bundesliga, con le ultime 2 partite in programma. Si legge su tuttomercatoweb.com