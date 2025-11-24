Bundesliga | Bayern Lipsia e Leverkusen non sbagliano pari spettacolo a Dortmund

Dortmund (Germania) 24 novembre 2025 - Si riprende subito il Bayern Monaco dopo lo stop di Berlino, ma allo stesso modo fanno le sue inseguitrici. Davanti vincono le prime tre, mentre Borussia Dortmund e Stoccarda pareggiano nello scontro diretto al Westfalenstadion. Si apre sempre più la forbice a centro classifica tra le squadre di vertice e le rivali, mentre dietro il St.Pauli incassa l'ottavo ko consecutivo, sulla graticola l'allenatore Blessin. L'esito delle partite del weekend. Il fine settimana di calcio tedesco comincia il venerdì sera a Magonza, dove Mainz e Hoffenheim terminano la gara 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

