Buffon svela | Maignan ha destabilizzato Calhanoglu vi spiego come Su Sommer dico questo

Inter News 24 Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN di quanto successo nel derby tra Inter e Milan. ANALISI SUL DERBY – I connotati di Allegri si sono visti in tutti i 90? e nel risultato: la sua impronta è veramente evidente e sta facendo molto bene al Milan. I numeri? Mi fa piacere vedere il 65% di possesso palla dell’Inter e poi ha vinto quella col 35%. RIGORE CALHANOGLU – Se ti metti come Maignan lo destabilizzi, infatti lui non lo tira angolato: a livello ottico gli rimane una visuale diversa rispetto a come lo vede normalmente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buffon svela: «Maignan ha destabilizzato Calhanoglu, vi spiego come. Su Sommer dico questo»

