Buffon svela | Maignan ha destabilizzato Calhanoglu vi spiego come Su Sommer dico questo

Internews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN di quanto successo nel derby tra Inter e Milan. ANALISI SUL DERBY – I connotati di Allegri si sono visti in tutti i 90? e nel risultato: la sua impronta è veramente evidente e sta facendo molto bene al Milan. I numeri? Mi fa piacere vedere il 65% di possesso palla dell’Inter e poi ha vinto quella col 35%. RIGORE CALHANOGLU – Se ti metti come Maignan lo destabilizzi, infatti lui non lo tira angolato: a livello ottico gli rimane una visuale diversa rispetto a come lo vede normalmente. 🔗 Leggi su Internews24.com

buffon svela maignan ha destabilizzato calhanoglu vi spiego come su sommer dico questo

© Internews24.com - Buffon svela: «Maignan ha destabilizzato Calhanoglu, vi spiego come. Su Sommer dico questo»

News recenti che potrebbero piacerti

Buffon: "Ogni squadra che ambisce a vincere vorrebbe avere un portiere del calibro di Maignan" - I miracoli su Thuram, Lautaro e Calhanoglu hanno aiutato decisamente il Milan a portare a casa il derby della Madonnina di ieri sera: Mike Maignan è stato sicuramente l'MVP della partita ... Da milannews.it

Il gioco mentale di Maignan su Calhanoglu. Buffon entusiasta: "A livello ottico gli rimane una visuale diversa da quella che ha normalmente" - Mike Maignan ha messo le sue manone sul derby con dei miracoli su Thuram, Lautaro e Calhanoglu. Si legge su milannews.it

buffon svela maignan haBuffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più concentrato" - L’ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana di Gattuso, ha parlato dagli studi di DAZN dopo la stracittadina. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Buffon Svela Maignan Ha