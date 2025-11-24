Brindisi | Il Rotary lancia l' apertura dell' anno scolastico all' insegna della pace
BRINDISI - Il Rotary Club Brindisi 1956, in collaborazione con il Distretto 2120 Puglia e Basilicata, ha programmato un importante evento culturale di confronto e crescita intitolato “L’apertura dell’anno scolastico 20252026 con il Rotary”. L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
