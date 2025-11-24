Brigitte Bardot ricoverata l’attrice di nuovo in ospedale Il precedente e le voci della morte | come sta l’attrice a 91 anni

Brigitte Bardot è ricoverata da diversi giorni all’ospedale Saint-Jean di Tolone, in Francia. A darne notizia sono i media francesi. L’attrice ha 91 anni ed era già stata ricoverata lo scorso ottobre, prima di rientrare a casa a Saint-Tropez, dove si stava riprendendo «lentamente». Durante quel ricovero, Bardot aveva smentito le voci sulla sua morte circolate su alcuni social, rassicurando i fan sul suo stato di salute. L’intervento chirurgico era poi andato a buon fine. Il nuovo ricovero arriva quindi a pochi mesi dal precedente, mentre l’attrice continua a ricevere cure e attenzioni per mantenere la sua salute. 🔗 Leggi su Open.online