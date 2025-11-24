Brigitte Bardot ricoverata l’attrice di nuovo in ospedale Il precedente e le voci della morte | come sta l’attrice a 91 anni
Brigitte Bardot è ricoverata da diversi giorni all’ospedale Saint-Jean di Tolone, in Francia. A darne notizia sono i media francesi. L’attrice ha 91 anni ed era già stata ricoverata lo scorso ottobre, prima di rientrare a casa a Saint-Tropez, dove si stava riprendendo «lentamente». Durante quel ricovero, Bardot aveva smentito le voci sulla sua morte circolate su alcuni social, rassicurando i fan sul suo stato di salute. L’intervento chirurgico era poi andato a buon fine. Il nuovo ricovero arriva quindi a pochi mesi dal precedente, mentre l’attrice continua a ricevere cure e attenzioni per mantenere la sua salute. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Brigitte Bardot ? 1968 - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Bardot ricoverata, l’attrice di nuovo in ospedale. Il precedente e le voci della morte: come sta l’attrice a 91 anni - L’attrice ha 91 anni ed era già stata ricoverata lo scorso ottobre, ... Lo riporta open.online
Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni” - Il quotidiano Var Matin riferisce che l'attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. Da msn.com
Brigitte Bardot ricoverata da 10 giorni: di recente operata per grave malattia/ Ansia per l’attrice 91enne - Brigitte Bardot, reduce da una delicata operazione per una grave malattia, sarebbe nuovamente ricoverata: fan in apprensione. Riporta ilsussidiario.net