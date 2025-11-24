Brigitte Bardot ricoverata di nuovo media | In ospedale da 10 giorni

(Adnkronos) – Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano Var Matin riferisce che l'attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. BB si troverebbe all'ospedale Saint-Jean di Tolone. La diva era stata ricoverata anche un mese fa e dopo 2 settimane aveva fatto ritorno a casa a Saint-Tropez. Secondo Var Matin, a ottobre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

