Brigitte Bardot ricoverata di nuovo media | In ospedale da 10 giorni

(Adnkronos) – Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano Var Matin riferisce che l'attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. BB si troverebbe all'ospedale Saint-Jean di Tolone. La diva era stata ricoverata anche un mese fa e dopo 2 settimane aveva fatto ritorno a casa a Saint-Tropez. Secondo Var Matin, a ottobre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Brigitte Bardot ? 1968 - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot ricoverata, l’attrice di nuovo in ospedale. Il precedente e le voci della morte: come sta l’attrice a 91 anni - L’attrice ha 91 anni ed era già stata ricoverata lo scorso ottobre, ... Secondo open.online

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni” - Il quotidiano Var Matin riferisce che l'attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. Segnala cn24tv.it

Brigitte Bardot ricoverata da 10 giorni: di recente operata per grave malattia/ Ansia per l’attrice 91enne - Brigitte Bardot, reduce da una delicata operazione per una grave malattia, sarebbe nuovamente ricoverata: fan in apprensione. Scrive ilsussidiario.net