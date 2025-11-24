Brigitte Bardot nuovamente ricoverata in ospedale

Brigitte Bardot è ricoverata nuovamente in ospedale da diversi giorni. Lo riportano i media francesi. Già lo scorso ottobre la 91enne attrice e attivista, per motivi di salute, era stata trasportata all’ospedale Saint-Jean di Tolone prima di tornare nella sua casa di Saint-Tropez. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot nuovamente ricoverata in ospedale

