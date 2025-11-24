Brigitte Bardot è tornata in ospedale a Tolone | Sarebbe ricoverata da dieci giorni

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot sarebbe stata portata nuovamente in clinica a Tolone, secondo quanto riportato dalla stampa locale francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

brigitte bardot 232 tornataBrigitte Bardot &#232; tornata in ospedale a Tolone: “Sarebbe ricoverata da dieci giorni” - Brigitte Bardot sarebbe stata portata nuovamente in clinica a Tolone, secondo quanto riportato dalla stampa locale francese ... Si legge su fanpage.it

brigitte bardot 232 tornataBrigitte Bardot ricoverata ancora in Francia: l'attrice, 91 anni, era già stata sottoposta a un intervento chirurgico - A riportare la notizia sono diversi quotidiani locali tra cui ICI Provence e ... Come scrive msn.com

Brigitte Bardot torna a casa dopo un intervento in ospedale - L' attrice francese &#232; stata ricoverata brevemente in una clinica di Tolone per un intervento chirurgico definito “soddisfacente”. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Brigitte Bardot 232 Tornata