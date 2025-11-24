Brescia figlie maltrattate e umiliate | l’ex consigliere Balwinder Singh verso il processo

Brescia, 24 novembre 2025 – Si avvicina il processo per Balwinder Singh, ex consigliere comunale di minoranza in Loggia sottoposto da marzo con la moglie al divieto di avvicinamento per maltrattamenti domestici nei confronti delle figlie. La pm Marica Brucci ha chiuso l’indagine nei confronti dell’eletto nella lista di centrodestra Brescia Civica (poi indotto a fare un passo indietro). Un’indagine nella quale figura coinvolto anche il figlio maschio della coppia, 26 anni, accusato di violenza sessuale ai danni della sorella più grande. Le accuse. La scorsa estate in sede di incidente probatorio le giovani - una quasi diciottenne, l’altra 24 anni - avevano ribadito per filo e per segno “lo stato di vessazione e umiliazione incompatibile con le normali condizioni dell’esistenza” - così il gip Andrea Guerrerio nella sua ordinanza - cui erano state sottoposte per anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, figlie maltrattate e umiliate: l’ex consigliere Balwinder Singh verso il processo

Scopri altri approfondimenti

La Procura di Brescia ha chiuso le indagini a carico di Balwinder Singh, sua moglie Baljiet Kaur e il loro figlio primogenito Per anni i due coniugi avrebbero maltrattato le due figlie, mentre il giovane avrebbe abusato più volte della sorella più piccola - facebook.com Vai su Facebook

#22Novembre2025 A Brescia, in Lombardia, Madre Chiara Cazzuola incontra le #FMA Juniores e giovani dell'Ispettoria Sacra Famiglia (ILO). #IFMA @fmalombardia Vai su X

Brescia, figlie maltrattate e umiliate: l’ex consigliere Balwinder Singh verso il processo - Le due ragazze erano sottoposte a pestaggi e punizioni di ogni tipo se solo si scioglievano i capelli o chattavano su Facebook ... Da ilgiorno.it

Picchia le figlie per anni e le minaccia di morte: chiuse le indagini sull’ex consigliere comunale di Brescia - La Procura di Brescia ha chiuso le indagini a carico di Balwinder Singh, sua moglie Baljiet Kaur e il loro figlio primogenito ... fanpage.it scrive

Il caso dell’ex consigliere comunale accusato di aver maltrattato le figlie: revocata la responsabilità genitoriale - Baldwinder Singh, 49 anni, di origine indiana e residente a Brescia da 24 anni, è l'ormai ex consigliere comunale del centro destra Brescia Civica che è accusato di maltrattamenti nei confronti delle ... Si legge su fanpage.it