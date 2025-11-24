Boxe Europei U23 | cinque azzurri avanzano ai quarti di finale
Giornata fortunata agli Europei Under 23 (sotto l’egida World Boxing) per la spedizione italiana, che è in corso di svolgimento a Budapest e precisamente al BOK Sports Complex. Sono infatti in cinque ad approdare ai quarti di finale, su quello che al momento è un totale assoluto di sei. In particolare, tra le donne nei 51 kg va avanti Martina Vassallo, che s’impone per verdetto unanime sull’ucraina Ostrovokovska. Allo stesso modo, nei 65 kg Valentina Marra, sempre per verdetto unanime, non ha alcun tipo di problema con l’azera Mehdiyeva. In campo maschile, invece, sono tre i 5-0 che arrivano in casa azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
