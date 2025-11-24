Borussia Dortmund-Villarreal Champions League 25-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Fiducia ai padroni di casa

Il Villarreal sta vivendo uno strano sdoppiamento di stagione, in questi primi mesi dell’annata: in Liga vola, in Champions ha avuto un rendimento estremamente deludente. E’ vero che in Europa il livello è molto alto e i valenciani hanno incontrato squadre molto forti ma hanno sbagliato anche partite abbordabili e hanno ottenuto un solo punto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

