Borsa italiana nel 2026 utili da 84 mld€ +13% sul 2025 bene small e mid cap con 10% di sconto sulla media storica dei propri multipli
Il rapporto di Banca Akros sul futuro della Borsa italiana evidenzia il potenziale di crescita delle azioni mid e small cap e dei settori industriali e tecnologici, con profitti in aumento del 13% Banca Akros ha diffuso un rapporto sul futuro della Borsa italiana nel 2026. Sono attesi profitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
