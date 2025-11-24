Il rapporto di Banca Akros sul futuro della Borsa italiana evidenzia il potenziale di crescita delle azioni mid e small cap e dei settori industriali e tecnologici, con profitti in aumento del 13% Banca Akros ha diffuso un rapporto sul futuro della Borsa italiana nel 2026. Sono attesi profitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Borsa italiana, nel 2026 utili da 84 mld€, +13% sul 2025, bene small e mid cap con 10% di sconto sulla media storica dei propri multipli