Boom della Lega in Veneto Si riapre la partita in Lombardia ma Salvini frena

AGI - Boom della Lega alle regionali venete. Il partito di Matteo Salvini sembra riportare indietro le lancette e tocca, a sorpresa, percentuali raggiunte, nella sua storia, solo alle europee del 2019, quelle del record di consensi, quando il capo di via Bellerio era alla guida del ministero dell'Interno del governo con i 5 stelle (37,58% in Veneto). Salvini si aggiudica non solo l'elezione del suo 33enne vice Alberto Stefani ma anche il derby del voto di lista con Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni che si ferma, ampiamente sotto le aspettative, a meno della metà dei voti leghisti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Boom della Lega in Veneto. Si riapre la partita in Lombardia ma Salvini frena

Leggi anche questi approfondimenti

A red mark against violence #UnRossoAllaViolenza Lega Serie A WeWorld Onlus - facebook.com Vai su Facebook

Çalhanoglu ? Zielinski ? BOOM! #VeronaInter Vai su X

Elezioni Veneto, Lega boom grazie a Zaia. FdI a picco. Il Pd regge e il M5S scompare - Quella che era una speranza è diventata una realtà dalle dimensioni perfino superiori alle più rosee previsioni. Riporta affaritaliani.it

Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per il partito di Giorgia Meloni, si riapre la partita per la Lombardia - Stando alla seconda proiezione di SWG, la Lega raggiunge il 36,4%, mentre Fratelli d’Italia si attesta intorno al 17,5%. Secondo msn.com