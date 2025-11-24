Bonus nuovi nati 2025 | l’Inps ora avvisa in automatico i neo-genitori Cosa cambia
Novità Inps in arrivo per tutte le famiglie in attesa di un figlio o figlia. A partire da novembre 2025, l’Istituto invierà automaticamente una comunicazione ai genitori per ricordare di richiedere non solo l’Assegno Unico, ma anche il nuovo Bonus nuovi nati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Un passaggio significativo per i molti genitori che rischiano di perdere il beneficio semplicemente perché non sanno che devono presentare domanda. Con il nuovo sistema proattivo, invece, l’INPS si attiva in autonomia e avvisa le famiglie subito dopo la nascita del bambino, rendendo più semplice accedere agli aiuti economici previsti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
