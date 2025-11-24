È stato prorogato il bonus aerei anche per i prossimi mesi, ma per averlo è necessario rispettare alcuni requisiti: ecco quali sono e cosa sapere. Esattamente come molti altri servizi e prodotti, anche il costo dei biglietti aerei ha subito un’impennata non indifferente negli ultimi anni. Una situazione che suscita preoccupazione non solo tra i viaggiatori occasionali, ma soprattutto tra coloro che hanno necessità di spostarsi con gli aerei per necessità di lavoro o famiglia. – cityrumors.it Un fenomeno generato da diversi fattori: aumento del costo del carburante, domanda di viaggi in aumento dopo le restrizioni in pandemia, politiche ambientali per ridurre l’impatto di questi mezzi sul pianeta e, ovviamente, l’inflazione globale che ha generato dei rincari generali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Bonus aerei, arriva la proroga: a patto che rispettino questi requisiti