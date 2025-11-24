Bolsonaro spiega il suo tentativo di togliersi la cavigliera elettronica ma non convince
Sabato scorso, l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato arrestato nella sua abitazione di Brasilia e condotto in una stazione di polizia. Le forze dell’ordine lo hanno fermato dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentativo di manomissione della sua cavigliera elettronica, interpretato come una volontà di fuga. Sull’ex leader pende una condanna a ventisette anni e tre mesi di reclusione per aver partecipato a un colpo di Stato -mai messo in atto- per restare al potere nonostante la sconfitta alle elezioni del 2022. Il piano prevedeva l’arresto o l’omicidio dell’avversario Luiz Inácio Lula da Silva (attuale presidente), del suo vice e di un giudice della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana nella sua casa di Brasilia. Le forze dell’ordine hanno reso noto che l’ex capo di Stato, condannato a settembre a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sco - facebook.com Vai su Facebook
Bolsonaro spiega il suo tentativo di togliersi la cavigliera elettronica, ma non convince - Sabato scorso, l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato arrestato nella sua abitazione di Brasilia e condotto in una stazione di polizia. Da msn.com
La strana spiegazione di Bolsonaro sul tentativo di togliersi la cavigliera elettronica - Domenica l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che il suo tentativo di manomettere la cavigliera elettronica degli arresti domiciliari, che indossa per via di una condanna per tentato col ... Lo riporta ilpost.it
Bolsonaro dice di aver manomesso il braccialetto elettronico in un “momento di paranoia” - L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari da mesi, ha affermato il 23 novembre di aver cercato di manomettere il suo braccialetto elettronico in un momento di “paranoia”, sme ... Scrive internazionale.it