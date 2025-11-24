bolsonaro spiega il suo tentativo di togliersi la cavigliera elettronica ma non convince

Sabato scorso, l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato arrestato nella sua abitazione di Brasilia e condotto in una stazione di polizia. Le forze dell’ordine lo hanno fermato dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentativo di manomissione della sua cavigliera elettronica, interpretato come una volontà di fuga. Sull’ex leader pende una condanna a ventisette anni e tre mesi di reclusione per aver partecipato a un colpo di Stato -mai messo in atto- per restare al potere nonostante la sconfitta alle elezioni del 2022. Il piano prevedeva l’arresto o l’omicidio dell’avversario Luiz Inácio Lula da Silva (attuale presidente), del suo vice e di un giudice della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

