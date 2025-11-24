Bologna quattro rinnovi sul tavolo | il club blinda i suoi leader
Il Bologna entra nel momento più strategico del proprio mercato, quello in cui le scelte interne contano quanto – se non più – degli acquisti. La società ha infatti aperto i dossier relativi ai rinnovi dei principali protagonisti della rosa, con l’obiettivo di consolidare un progetto tecnico che negli ultimi anni è diventato un modello di stabilità e crescita. I nomi sul tavolo sono quattro: Riccardo Orsolini, Jhon Lucumí, Santiago Castro e Remo Freuler. Profili diversi, ma accomunati dalla stessa idea guida: garantire al club una struttura solida, capace di affrontare le prossime stagioni senza perdere qualità né identità. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Gazzetta – L'ora dei rinnovi a Bologna: la situazione - ora alle prese con un infortunio alla spalla: sembra che il centrocampista svizzero abbia aperto al rinnovo del contratto fino al 2027, le parti sono al lavoro per trovare un'intesa di massima.
Rinnovi Il Bologna torna in pressing su Lucumi - Il caso più spinoso riguarda il difensore colombiano, ma nel mirino del club rossoblù ci sono anche i contratti di Freuler e Orsolini
Rinnovi Bologna, i felsinei vogliono blindare i proprio gioielli: il piano per prolungare il contratto di alcuni giocatori