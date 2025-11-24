Bologna quattro rinnovi sul tavolo | il club blinda i suoi leader

Il Bologna entra nel momento più strategico del proprio mercato, quello in cui le scelte interne contano quanto – se non più – degli acquisti. La società ha infatti aperto i dossier relativi ai rinnovi dei principali protagonisti della rosa, con l’obiettivo di consolidare un progetto tecnico che negli ultimi anni è diventato un modello di stabilità e crescita. I nomi sul tavolo sono quattro: Riccardo Orsolini, Jhon Lucumí, Santiago Castro e Remo Freuler. Profili diversi, ma accomunati dalla stessa idea guida: garantire al club una struttura solida, capace di affrontare le prossime stagioni senza perdere qualità né identità. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

