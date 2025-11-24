Bolelli che fai? Troppa euforia l' Insalatiera cade e il trofeo si rompe sul podio

Momento di imbarazzo in premiazione, ma anche grandi risate. Berrettini subito in soccorso e tutto "aggiustato" in pochi secondi al momento della posa per celebrare la Coppa Davis vinta dall'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bolelli, che fai? Troppa euforia, l'Insalatiera cade e il trofeo si rompe sul podio

