Bodo-Juve Spalletti | Dovremo adattarci al clima David? Ha bisogno di certezze
Bodo, 24 novembre 2025 – Battere il freddo, il sintetico e l’avversario per rilanciare le quotazioni in ottica playoffs della Juventus. Sfida molto insidiosa nel profondo nord norvegese, al gelo di Bodo, contro una formazione dura e arcigna che può sfruttare nel vero senso del termine il fattore casalingo. La Juve sarebbe virtualmente eliminata se si fosse chiusa oggi la fase a campionato, motivo per il quale, alla quinta partita, l’appuntamento con i tre punti non è più rimandabile. Di nuovo pareggite per i bianconeri, tre in fila, e una trasferta a Firenze opaca nella produzione e nel ritmo, con la vetta della classifica di Serie A ormai distante sette punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
?Allerta meteo per domani, prevista neve e pioggia tutto il giorno, Kjetil Knutsen, tecnico del BodoGlimt: "Spero sarà possibile giocare a calcio per tutti e due; ma non siamo l’istituto meteorologico Le ultime due partite europee giocate dalla Juventus sotto la - facebook.com Vai su Facebook
Bodo Glimt-Juve, Spalletti ora non può più sbagliare Vai su X
Bodo-Juve, Spalletti: “Dovremo adattarci al clima. David? Ha bisogno di certezze” - Freddo e sintetico tra le insidie della trasferta nel profondo nord, ma Spalletti ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in Champions League ed evitare g ... Da sport.quotidiano.net
Spalletti sul clima glaciale di Bodo: «Freddo e sintetico uno svantaggio, loro abituati. Dovremo sopperire in questa maniera». Le parole del tecnico della Juventus - Spalletti sul clima glaciale di Bodo: «Freddo e sintetico uno svantaggio, loro abituati. Scrive juventusnews24.com
Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello” - Stamattina, scherzando coi calciatori, ho detto loro: ve l’aspettate dura ma sarà più di quello che pensate. Si legge su msn.com