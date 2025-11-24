Bodo, 24 novembre 2025 – Battere il freddo, il sintetico e l’avversario per rilanciare le quotazioni in ottica playoffs della Juventus. Sfida molto insidiosa nel profondo nord norvegese, al gelo di Bodo, contro una formazione dura e arcigna che può sfruttare nel vero senso del termine il fattore casalingo. La Juve sarebbe virtualmente eliminata se si fosse chiusa oggi la fase a campionato, motivo per il quale, alla quinta partita, l’appuntamento con i tre punti non è più rimandabile. Di nuovo pareggite per i bianconeri, tre in fila, e una trasferta a Firenze opaca nella produzione e nel ritmo, con la vetta della classifica di Serie A ormai distante sette punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bodo-Juve, Spalletti: “Dovremo adattarci al clima. David? Ha bisogno di certezze”