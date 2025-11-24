Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la partita di Champions
(Adnkronos) – Bodo-Juve di Champions League a rischio rinvio? Possibile. La partita di Champions League tra i bianconeri e i norvegesi di domani, martedì 25 novembre, rischia di non giocarsi a causa di condizioni meteo estreme. C’è allerta meteo per le condizioni dell’Aspmyra Stadion, con rischio neve altissimo, che potrebbe condizionare pesantemente lo svolgimento della gara. Secondo le rilevazioni fornite da diversi siti meteo, una forte nevicata interesserà la città di Bodo nelle ore decisive della partita (con inizio previsto alle 21). Sono inoltre previsti tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca dalle 19 circa a mezzanotte, con temperature che potranno arrivare a -1°. 🔗 Leggi su Seriea24.it
