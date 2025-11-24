Bodo-Juve a rischio neve | la Champions potrebbe fermarsi al meteo

La sfida di Champions League tra BodoGlimt e Juventus, in programma domani – martedì 25 novembre – potrebbe non disputarsi come da calendario. Il motivo non è legato a infortuni, ordine pubblico o problemi logistici, ma alle condizioni meteo estreme previste su Bodo nelle ore del match. Allerta neve sull’Aspmyra Stadion. L’Aspmyra Stadion, impianto di casa del BodoGlimt, è finito sotto la lente nelle ultime ore: le previsioni annunciano una forte nevicata proprio nella fascia oraria della partita, con inizio previsto alle 21.00. Secondo i principali servizi meteo, tra le 19 e la mezzanotte sulla città norvegese potrebbero cadere tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca, con temperature in calo fino a -1°C. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bodo-Juve a rischio neve: la Champions potrebbe fermarsi al meteo

Leggi anche questi approfondimenti

Tifa Juve da sempre. E domani la sfiderà. Haitam Aleesami, ex Palermo (2016-2019), gioca in quel Bodo/Glimt che martedì ospiterà la Juventus: "La tifo da quando sono bambino, ma non significa che domani mi piacerà. Sarà divertente" - facebook.com Vai su Facebook

Bodo Glimt-Juventus, Gatti influenzato verso la non convocazione #SkySport #SkyUCL Vai su X

Bodo/Glimt-Juventus condizionata dall'assenza di Gatti e dall'emergenza difesa, meteo a rischio tra neve e vento polare - La Juventus in trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt per la Champions, League Phase alla ricerca dei tre punti senza Gatti e una difesa da rivedere e un meteo incerto ... Riporta sport.virgilio.it

Bodo-Juve si giocherà in condizioni estreme: allerta meteo, neve e -10º per la partita di Champions - I bianconeri in Champions giocheranno quasi al Circolo Polare Artico ... Lo riporta fanpage.it

Bodo-Juventus a rischio rinvio per neve? Allarme meteo in Champions League - Juve nel gelo della Norvegia: allerta meteo e forte rischio neve, le previsioni che mettono in pericolo la partita di Champions League contro il Bodo ... Secondo affaritaliani.it