Bodo Glimt-Juventus Spalletti ora non può più sbagliare | pronostico

Nella 5ª giornata del girone unico di Champions League, i bianconeri volano in Norvegia e cercano i tre punti per entrare in zona playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bodo Glimt-Juventus, Spalletti ora non può più sbagliare: pronostico

Leggi anche questi approfondimenti

Bodo Glimt-Juventus, l'allenamento LIVE dalla Continassa: non c'è Gatti - facebook.com Vai su Facebook

(Gds) "Il Bodø/Glimt vince e si gode la testa momentanea della classifica in attesa del match in Champions con la Juventus" ? ow.ly/ZVUF50XweoF Vai su X

Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League - Bodo Glimt Juve, ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League in terra norvegese. Da juventusnews24.com

Juventus, i convocati per la gara contro il Bodo Glimt: la scelta di Spalletti su Gatti - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Bodo Glimt e oltre a Bremer, Rugani, Milik e Pinsoglio, mancherà anche ... Si legge su tuttojuve.com

CHAMPIONS - Juventus, "2" in pole sul campo del Bodo/Glimt, in quota Jonathan David vuole sbloccarsi - Dopo il colpo corsaro di Cremona all'esordio, i bianconeri con il nuovo allenatore hanno collezionato tre pareggi consec ... Lo riporta napolimagazine.com