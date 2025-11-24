Bodo Glimt Juve partita difficilissima Spalletti avverte i suoi | Loro giocano bene con i match analyst abbiamo visto che…

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bodo Glimt Juve «partita difficilissima». Spalletti: «Tutti allertati, con i match analyst abbiamo visto che.». Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della  Juventus, ha voluto  sottolineare  in conferenza stampa la  difficoltà elevata  che attende la sua squadra nel cruciale match di  Champions League  contro il  BodøGlimt.  Spalletti  ha ribadito che la squadra norvegese  gioca bene  e ha invitato i suoi giocatori a prepararsi a una  sfida durissima, nella convinzione che solo superando i grandi ostacoli si possano ottenere i  riconoscimenti  desiderati. Il ritmo farà la differenza: squadra allertata al top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bodo glimt juve partita difficilissima spalletti avverte i suoi loro giocano bene con i match analyst abbiamo visto che8230

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve «partita difficilissima». Spalletti avverte i suoi: «Loro giocano bene, con i match analyst abbiamo visto che…»

Approfondisci con queste news

bodo glimt juve partitaBodo Glimt-Juve, Spalletti: "Sarà dura, il freddo è un fattore. Scelte? Qualcosa cambierò" - Vigilia di Champions League per la Juventus che martedì alle 21 scenderà in campo in casa del Bodo/Glimt per la quinta giornata della League Phase. Da sport.sky.it

bodo glimt juve partitaTrappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello” - Stamattina, scherzando coi calciatori, ho detto loro: ve l’aspettate dura ma sarà più di quello che pensate. Scrive msn.com

bodo glimt juve partitaBodo-Juve si giocherà in condizioni estreme: allerta meteo, neve e -10º per la partita di Champions - I bianconeri in Champions giocheranno quasi al Circolo Polare Artico ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bodo Glimt Juve Partita