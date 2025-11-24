Bodo Glimt Juve | i bianconeri atterrano in Norvegia con la nuova tuta ‘spaziale’ Adidas x Moon Boot Ecco come acquistarla

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bodo Glimt Juve: i bianconeri atterrano in Norvegia con la nuova tutaspaziale’. Ecco come come acquistare la nuova collezione collezione Adidas x Moon Boot. La  Juventus  ha fatto il suo ingresso in  Norvegia  in grande  stile, trasformando l’arrivo nel  rigido clima scandinavo  in una vera e propria  sfilata di moda sportiva. La squadra è sbarcata a  Bodø  sfoggiando in anteprima i capi della  nuova collaborazione  tra  adidas Sportswear  e  Moon Boot, ispirata a un’ estetica futuristica  e  space-inspired, perfetta per il  gelo norvegese. Giacca riflettente: fusione di outdoor e urban. In vista della  cruciale partita  di  Champions League  di domani contro il  BodøGlimt, i  giocatori bianconeri  hanno richiamato uno  spirito  che unisce  outdoor  estremo e  urban style. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bodo glimt juve i bianconeri atterrano in norvegia con la nuova tuta 8216spaziale8217 adidas x moon boot ecco come acquistarla

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve: i bianconeri atterrano in Norvegia con la nuova tuta ‘spaziale’ Adidas x Moon Boot. Ecco come acquistarla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bodo glimt juve bianconeriPronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia - I bianconeri tornano in campo in Champions League affrontando l'insidiosa trasferta. Segnala tuttomercatoweb.com

bodo glimt juve bianconeriPronostici Bodo/Glimt - Juventus: bianconeri a caccia di tre punti - Juventus: due, tre reti – di cui almeno una bianconera – e nessun tempo vinto dai norvegesi in tre consigli per scommettere. goal.com scrive

bodo glimt juve bianconeriBodo/Glimt-Juventus a rischio rinvio? Le condizioni meteo, Knutsen: "Speriamo si possa giocare a calcio". E il campo sintetico preoccupa i bianconeri - Il clima rigido non è però l'unico aspetto che preoccupa i bianconeri, c'è anche il campo sintetico. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bodo Glimt Juve Bianconeri