Bodo Glimt Juve | i bianconeri atterrano in Norvegia con la nuova tuta ‘spaziale’ Adidas x Moon Boot Ecco come acquistarla

Bodo Glimt Juve: i bianconeri atterrano in Norvegia con la nuova tuta ‘spaziale’. Ecco come come acquistare la nuova collezione collezione Adidas x Moon Boot. La Juventus ha fatto il suo ingresso in Norvegia in grande stile, trasformando l’arrivo nel rigido clima scandinavo in una vera e propria sfilata di moda sportiva. La squadra è sbarcata a Bodø sfoggiando in anteprima i capi della nuova collaborazione tra adidas Sportswear e Moon Boot, ispirata a un’ estetica futuristica e space-inspired, perfetta per il gelo norvegese. Giacca riflettente: fusione di outdoor e urban. In vista della cruciale partita di Champions League di domani contro il BodøGlimt, i giocatori bianconeri hanno richiamato uno spirito che unisce outdoor estremo e urban style. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

