Bodo Glimt Juve bianconeri arrivati in Norvegia | Zhegrova e McKennie in copertina le FOTO dal Circolo Polare Artico diventano subito virali

Bodo Glimt Juve, bianconeri di Spalletti sono atterrati in Norvegia: Zhegrova e McKennie in copertina, le FOTO dal Circolo Polare Artico già virali. La Juve ha toccato il suolo norvegese. Il volo charter partito nel primo pomeriggio da Caselle è atterrato pochi minuti fa a Bodø, catapultando la spedizione bianconera in una realtà climatica e ambientale diametralmente opposta a quella lasciata in Italia. La Vecchia Signora si trova ora oltre il Circolo Polare Artico, pronta ad affrontare una delle trasferte più insidiose e decisive della sua stagione europea. L’arrivo: vento e temperature rigide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

