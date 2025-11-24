Black Friday | il weekend più conveniente dell’anno arriva a Firenze

Firenzetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete pronti a dare il via allo shopping natalizio? Moda, tecnologia, casa, benessere e gusto vi aspettano: il Black Friday - festa nata negli Stati Uniti e diventata ormai un cult in tutto il mondo - è alle porte e a Firenze, qualunque sia la vostra passione, troverete tantissime promozioni e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

black friday il weekend pi249 conveniente dell8217anno arriva a firenze

© Firenzetoday.it - Black Friday: il weekend più conveniente dell’anno arriva a Firenze

Leggi anche questi approfondimenti

black friday weekend pi249Il Black Friday di Unieuro continua: ecco 10 offerte sugli smartphone da segnare - Per chi ha aspettato questo momento per acquistare un nuovo smartphone, segnaliamo il primo sconto su ... Scrive hdblog.it

black friday weekend pi249Black Friday, ora gli acquisti si programmano: liste, recensioni e budget. E l’IA dà consigli - Anche l’IA può fornire utili consigli e difendere dai siti inaffidabili: ecco come usarla ... Come scrive repubblica.it

black friday weekend pi249Black Friday, vola l’online ma è boom di truffe: come proteggersi, cosa si compra e quanto si spende - Sconti e occasioni imperdibili, lanciati dalle vetrine dei negozi o dai siti online che promettono affari eccezionali: è tutto pronto per il Black Friday che, venerdì ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Black Friday Weekend Pi249