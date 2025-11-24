Bixby si prepara al rilancio con Perplexity | Samsung potrebbe introdurlo sui Galaxy S26
La prossima serie di smartphone Samsung potrebbe integrare un sorprendente ritorno di Bixby in chiave AI grazie a Perplexity. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
Bixby si prepara al rilancio con Perplexity: Samsung potrebbe introdurlo sui Galaxy S26 - La prossima serie di smartphone Samsung potrebbe integrare un sorprendente ritorno di Bixby in chiave AI grazie a Perplexity. Come scrive tuttoandroid.net
Samsung rilancia Bixby con l’AI di Perplexity - Samsung prepara un ecosistema AI ibrido: Bixby torna protagonista mentre Perplexity gestisce ricerche e compiti avanzati sui Galaxy S26. Da msn.com
Perplexity si prepara a rivoluzionare Snapchat per sempre - Snap ha annunciato un accordo di distribuzione da 400 milioni di dollari con Perplexity AI che integrerà il motore di ricerca basato su intelligenza artificiale direttamente nell'interfaccia di ... Secondo tomshw.it