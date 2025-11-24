Birdy The Bakery porta il vero Thanksgiving americano nel cuore di Napoli
Un assaggio d’America nel cuore di Chiaia. Giovedì 27 novembre, Birdy The Bakery celebra il Thanksgiving Day, appuntamento che la bakery porta avanti con passione e autenticità da ben 13 anni, diventando un vero riferimento per chi a Napoli desidera vivere questa tradizione statunitense in tutta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terza tappa del Buona Era Social Tour con Salvo Vullo Bakery Chef e Altograno, protagonista Pane e Pazienza , di Roma. Segui il tour, powered by Identità Golose, sei tu che decidi chi vince! Con la pubblicazione della quarta bakery di ogni regione, potr - facebook.com Vai su Facebook