Bimbo disabile picchiato in classe chiesta condanna per due maestre

La Procura generale di Palermo ha chiesto di confermare la condanna inflitta a due insegnanti agrigentine accusate di aver maltrattato un alunno di sei anni affetto da disturbi dell’emotività. Il processo d’appello si svolge davanti alla quarta sezione penale della Corte di Palermo, presieduta da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bimbo disabile picchiato in classe, chiesta condanna per due maestre

