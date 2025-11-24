Bimbi nel bosco e giudici nel mirino l' avvocata | Sentimenti anti-Stato come i no-vax Non sappiamo neanche se i genitori siano in Italia regolarmente

Catherine Birmingham, 45 anni, psicoterapeuta australiana e Nathan Trevillion, 51 anni, ex chef e commerciante di mobili inglese. Due eroi contemporanei che contro il logorio della vita moderna decidono di rinunciare agli agi per riconnettersi alla natura e tornare allo stile di vita bucolico dei. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimbi nel bosco e giudici nel mirino, l'avvocata: "Sentimenti anti-Stato come i no-vax. Non sappiamo neanche se i genitori siano in Italia regolarmente"

Contenuti che potrebbero interessarti

Bimbi allontanati dalla famiglia nel bosco: minacce social alla presidente del Tribunale dei minori - facebook.com Vai su Facebook

Via bimbi della famiglia nel bosco, minacce alla giudice. I minori: 'Quando torniamo a casa?'. Il 6 dicembre sit-in a Roma #ANSA Vai su X

Bimbi nel bosco e giudici nel mirino, l'avvocata: "Sentimenti anti-Stato come i no-vax. Non sappiamo neanche se i genitori siano in Italia regolarmente" - "Eppure non mi sembra che il ministro Salvini si sia preoccupato di questo", afferma Rosa Di Caprio, specializzata in diritto di famiglia. Riporta today.it

'Famiglia bosco', chiesta tutela giudici - Una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Minori de L'Aquila è sta- Scrive rainews.it

Bimbi nel bosco, il Csm in difesa dei magistrati del tribunale dell’Aquila - Il Comitato di presidenza chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici. Secondo repubblica.it