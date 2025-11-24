Bielsa si sfoga davanti ai giornalisti

“Sono tossico, peggioro le persone che mi circondano” L’ Uruguay  ha perso 5-1 nell’amichevole contro gli Stati Uniti Un risultato che ha fatto vergognare  Marcelo Bielsa  al punto da indire una conferenza stampa straordinaria. Una volta rientrato nel centro sportivo ha radunato tutti i giornalisti e  ha parlato con loro per quasi due ore: uno sfogo lungo e diretto in cui ha toccato tutte le note dolenti della sua nazionale e ha smentito categoricamente le voci su un possibile addio. Era una partita senza nulla in palio, ma il risultato molto negativo ha aperto discussioni sul futuro del commissario tecnico che ha confermato la sua permanenza in panchina in vista dei Mondiali 2026 ai quali la Celeste non si sta avvicinando con i migliori auspici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

