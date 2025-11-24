Arezzo, 24 novembre 2025 – Bibbiena: «Il sindaco e la maggioranza bocciano l'educazione al rispetto e scelgono il silenzio». «Indignazione e incredulità. Questo è ciò che resta della deludente seduta del Consiglio Comunale del 6 novembre, dove l' Amministrazione Comunale ha dato prova della solita miopia politica e sociale che ormai la caratterizza». Così l’intervento di Lista di Comunità all’opposizione. «Con un voto cinico e incomprensibile, è stata bocciata la mozione presentata da Lista di Comunità che proponeva l'istituzione di un ciclo di incontri, organizzati dal Comune, sull’educazione sessuo - affettiva, al consenso e al rispetto di genere, rivolti ai ragazzi nella delicatissima fascia di età 8-13 anni e ai loro genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

