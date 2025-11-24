Beyoncé è stata la protagonista assoluta del Gp di Las Vegas salendo anche a bordo di una Ferrari con Lewis Hamilton per un giro in pista

Beyoncé protagonista assoluta al Gp di Formula 1 di Las Vegas, che si è trasformato in un vero e proprio red carpet a cielo aperto, dove glamour e motori si sono fusi in un uno show unico. La star 44enne, accompagnata dal marito Jay-Z, ha attirato tutti gli sguardi con due look spettacolari perfettamente in tema con l’evento. La coppia ha partecipato da ospite d’onore e ha persino vissuto l’emozione della pista salendo sul bolide guidato da Lewis Hamilton per un giro esclusivo. Beyoncé al Gp di Las Vegas va in pista con Lewis Hamilton. Per il suo arrivo ai paddock del Gp di Las Vegas, Beyoncé ha scelto una tuta aderentissima firmata Louis Vuitton, una versione total white con inserti rossi e neri strategicamente posizionati con una profonda scollatura. 🔗 Leggi su Amica.it

