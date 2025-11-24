Beyoncé e il look da pilota cool che non ti aspetti nel paddock di F1

Vanityfair.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nella Sin City la Formula 1 si trasforma in una passerella e a dominare il paddock è Queen B. con due look perfettamente in tema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

beyonc233 e il look da pilota cool che non ti aspetti nel paddock di f1

© Vanityfair.it - Beyoncé e il look da pilota cool che non ti aspetti nel paddock di F1

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Beyonc233 Look Pilota Cool