Beyoncé e il look da pilota cool che non ti aspetti nel paddock di F1
Anche nella Sin City la Formula 1 si trasforma in una passerella e a dominare il paddock è Queen B. con due look perfettamente in tema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sorysory makeupcare. Beyoncé · TEXAS HOLD 'EM. LOOK del giorno anzi della sera Realizzato tutto con prodotti Younique che puoi trovare nel mio shop #younique12daysofgiveaways #younique12daysgiveaways #bfcm - facebook.com Vai su Facebook