Berrettini e Cobolli l’Italia trionfa | terza Davis consecutiva

L’Italia conquista il 24 novembre 2025 a Bologna la terza Coppa Davis consecutiva superando la Spagna 2-0, grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, consolidando un dominio mai registrato nell’era post-1971. L’analisi dei protagonisti e i dati della finale. La giornata conclusiva della Coppa Davis 2025 si apre alle 14.00 con un segnale forte e immediato: Matteo Berrettini supera Pablo Carreño Busta 6-3 6-4 in 79 minuti e firma il primo punto della serie. Il match, disputato sul cemento indoor della Unipol Arena di Bologna, evidenzia da subito il piano tattico dell’azzurro, basato su una prima di servizio incisiva, frequenti accelerazioni di dritto e un controllo rigoroso dei turni di battuta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Berrettini e Cobolli, l’Italia trionfa: terza Davis consecutiva

Leggi anche questi approfondimenti

Gli azzurri nella storia: Berrettini vince il primo match, Cobolli porta a casa un’altra battaglia al terzo set - facebook.com Vai su Facebook

#Berrettini #Cobolli #DavisCup #Italia Vai su X

Azzurri da leggenda: la Davis torna a Bologna con Berrettini e Cobolli protagonisti - L’Italia la Coppa Davis e, senza Sinner, trova in Berrettini e Cobolli i protagonisti di un trionfo che conferma l’età dell’oro del tennis azzurro ... Secondo tg.la7.it

Coppa Davis, trionfo azzuro: Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia nella storia - Nuovo trionfo per l’Italia del tennis: gli azzurri vincono la Coppa Davis per la terza volta consecutiva. Secondo unionesarda.it

L'abbraccio tra Cobolli e Berrettini dopo la vittoria in Coppa Davis - Gli azzurri nella storia: Berrettini vince il primo match, Cobolli porta a casa un’altra battaglia al terzo set ... Scrive lastampa.it