Bergomi | L’Inter l’ha preparata bene Non si può rimproverare nulla

Bergomi. Beppe Bergomi ha analizzato a Sky Sport il Derby di Milano tra Inter e Milan, soffermandosi sulle caratteristiche dei rossoneri e sul modo in cui hanno affrontato la partita. L’ex difensore nerazzurro ha evidenziato come il Milan riesca a gestire situazioni di pressione con grande sicurezza, soprattutto nelle palle alte: “ Il Milan è a suo agio in quella situazione, non va in difficoltà, sanno che sono forti di testa anche se hanno sofferto in alcuni frangenti “. Secondo Bergomi, questa sicurezza mentale è un elemento chiave che spesso fa la differenza nei Derby ad alta intensità. L’ Inter, dal canto suo, ha preparato la partita con attenzione e determinazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione dell'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Anche Bergomi attacca Sommer: "L'Inter prende gol in transizione? Ma era una situazione rimediabile, il tiro di Saelemaekers è un tiro in scivolata...Diventa difficile rimproverare qualcosa all'Inter stasera" Vai su X

Beppe Bergomi sulla Champions: “Cari allenatori, occhio al turnover e basta calcoli” - MILANO – Nel 1981, protetto dai baffoni che gli valsero l’eterno soprannome “zio”, esordì in Coppa dei Campioni, più giovane interista di sempre, a 17 anni e due mesi. Lo riporta repubblica.it

Bergomi e Del Piero litigano sull'Inter, che scontro in tv: "Non ha ragione chi urla di più" - Tu non sei d’accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest'anno", ha detto Del Piero a Bergomi che replicato: "No, l'Inter è ... Si legge su corrieredellosport.it

Bergomi la prende con sportività: "Se il Barça sarà più bravo, gli daremo la mano" - La storica bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi, intervenuta a Sky Sport da San Siro, ha presentato così il big match di questa sera fra Inter e Barcellona, valido per il ritorno della semifinale di ... Come scrive tuttomercatoweb.com