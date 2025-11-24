Bepi &amp; The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CONCERTO. L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 21.30, in Via Daste e Spalenga 1315 a Bergamo, per un ritorno attesissimo: l’ultima data dell’anno e la chiusura ufficiale del tour 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bepi ampamp the prismas a daste per l8217ultimo live del 2025

© Ecodibergamo.it - Bepi &amp; The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025

Scopri altri approfondimenti

bepi ampamp the prismasBepi & The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025 - 30, in Via Daste e Spalenga 13/15 a Bergamo, per un ritorno attesissimo: l’ultima data dell’anno e la chiusura ufficiale del tour 2025. Segnala ecodibergamo.it

Bepi & The Prismas sabato in concerto all’Edoné - Tiziano Incani, leader e fondatore dei Bepi & The Prismas, ha al suo attivo più di 20 gli album prodotti (quasi tutti come Bepi & The Prismas, ma anche come Il Bepi, Tiziano Incani e persino un alter ... Segnala ecodibergamo.it

Il Bepi torna live con The Prismas: concerto al Druso - Più di sette anni dopo l’ultima (e finora unica) esibizione, Bepi & The Prismas tornano al Druso di Ranica con ancora parecchio da raccontare. bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bepi Ampamp The Prismas