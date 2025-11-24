Benevento diventa set | riprese in piazza Santa Sofia e in via Torre della Catena

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso le riprese della serie Rai ‘ 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ‘ nel centro storico di Benevento. La troupe, arrivata stamani, sta girando all’interno del Chiostro di Santa Sofia. In queste ore è sul set l’attore che interpreta il Vescovo di Nuoro, figura centrale nella vicenda reale: sarà lui ad incontrare i genitori del piccolo Farouk per avviare un delicato tentativo di mediazione con i rapitori. Come già anticipato da Anteprima24, le riprese proseguiranno per l’intera giornata. Nel pomeriggio la troupe si sposterà nei pressi del Teatro Romano, in particolare in via Torre della Catena, dove è atteso Marco Bocci, protagonista della serie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento diventa set: riprese in piazza Santa Sofia e in via Torre della Catena

