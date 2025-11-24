Benetton torna in centro a Como | riapertura imminente in via Luini

La storica insegna United Colors of Benetton presto tornerà ad illuminare il centro storico di Como. Il marchio di abbigliamento ha infatti annunciato la riapertura del punto vendita in via Bernardino Luini 33, dopo lo stop deciso alla fine del 2024.Il negozio, uno dei più riconoscibili della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

benetton torna centro comoUn anno dopo, la sorpresa: in centro a Como riapre lo storico negozio di moda (e il brand compie 60 anni) - Sorpresa in centro storico di Como: il marchio di abbigliamento Benetton ha ufficialmente annunciato la ripresa dell’attività nel cuore della città. Da comozero.it

