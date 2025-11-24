Belve Magnini | Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo

(Adnkronos) – “La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo. Sul doping hanno attaccato me per non colpire altri big”. Filippo Magnini senza filtri a Belve. L’ex nuotatore sarà ospite nella puntata del programma condotto da Francesca Fagnani in onda domani, martedì 25 novembre, su Raidue. Parentesi ‘rosa’: dal 2011 al 2017, Magnini è stato legato a Federica Pellegrini. “È stato un amore importante?”. “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, confessa Magnini. Magnini, attualmente concorrente a Ballando con le Stelle, fornisce una versione dei fatti inedita sulle indagini e sulla successiva squalifica per doping: le accuse pesanti rivolte alla Procura sportiva che, se confermate, potrebbero riscrivere quella vicenda. 🔗 Leggi su Seriea24.it

