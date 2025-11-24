Belve 2025 | chi sono gli ospiti della puntata di martedì 25 novembre l'omaggio a Ornella Vanoni

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ospiti della nuova puntata di Belve in programma per martedì 25 novembre: Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. Nel corso della serata anche l'omaggio a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

