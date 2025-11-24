Belgio tre giorni di sciopero nazionale contro le misure di austerità del governo
Dal 24 al 26 novembre in Belgio sono previsti tre giorni di sciopero nazionale contro le misure di austerità intraprese dal governo guidato da Bart De Wever, impegnato a risanare le finanze pubbliche. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Belgio, tre giorni di sciopero nazionale contro le misure di austerità del governo - Dal 24 al 26 novembre in Belgio sono previsti tre giorni di sciopero nazionale contro le misure di austerità intraprese dal governo guidato da Bart De Wever, impegnato a risanare le finanze pubbliche. Da internazionale.it