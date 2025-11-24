Beautiful anticipazioni dal 1 al 6 dicembre 2025

La prima settimana di dicembre di Beautiful porta i personaggi davanti a scelte che cambiano gli equilibri affettivi e professionali. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025 su Canale 5, il filo conduttore è uno strappo netto: Thomas decide di lasciare Los Angeles con Douglas, chiudendo la storia.

