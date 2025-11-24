Battocletti domina all’esordio nel cross | trionfo ad Atapuerca nel debutto stagionale

Ieri la campionessa europea ha vinto con autorità la tappa Gold di Atapuerca, staccando Jebet negli ultimi mille metri. Fra tre settimane gli Europei di Lagoa. Un ritorno nel fango da vera fuoriclasse per Nadia Battocletti, che ieri ha inaugurato la stagione della corsa campestre con una vittoria netta nella prestigiosa prova di Atapuerca, in Spagna, appuntamento Gold del circuito mondiale.

