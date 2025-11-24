Basket Serie A | la Virtus batte Cantù e riaggancia Brescia in vetta

Bologna, 23 novembre 2025 – La Virtus Olidata Bologna risponde al successo ottenuto dalla Germani Brescia nell’anticipo dei venerdì e battendo 89-77 l’Acqua San Bernardo Cantù riacciuffa in vetta alla classifica a quota 16 punti: le fatiche del match di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv non hanno condizionato la prestazione dei bianconeri che contro Cantù hanno comandato le operazioni dall’inizio alla fine senza particolari fatiche (24-15 a fine primo quarto), facendosi trascinare da quattro giocatori in doppia cifra. Ancora una volta sugli scudi Carsen Edwards con un bottino personale di 18 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

