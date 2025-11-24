Basket | Milano cade a Trieste Virtus Bologna corsara a Cantù e aggancia Brescia
Brividi, emozioni, parecchie trasferte di un certo livello e tante sfide che regalano sorrisi diversi nella nona giornata di Serie A 2025-2026. Trieste riesce a respingere la visita di Milano, mentre la Virtus Bologna va a riprendersi la vetta della classifica con una bella vittoria a Cantù. Ma non sono solo questi i temi odierni. PALLACANESTRO TRIESTE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-82 Trieste piazza il colpo che voleva e batte una Milano che fatica ancora dopo il brutto ko in Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv. Sembrerebbe una partita equilibrata, ma i giuliani non la vogliono tale e sfoderano un primo quarto da 30-21 con un grande Ramsey e Toscano-Anderson con il buzzer beater. 🔗 Leggi su Oasport.it
