Basket | l’Italia sostituisce un giocatore nel gruppo al lavoro per le Qualificazioni Mondiali 2027

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle partite relative ai primi due turno del girone iniziale di qualificazione ai Mondiali 2027 di basket, la nazionale italiana ha reso nota una modifica nel gruppo dei convocati a disposizione del neo ct Luca Banchi. In azzurro, con la squadra che giocherà prima a Tortona – giovedì 27 novembre alle ore 20.00 contro l’Islanda – e poi in trasferta a Klaipeda – domenica 30 novembre alle ore 17.30 contro la Lituania -, arriva Elisèe Assui. Classe 2006, il giocatore che milita nell’Openjobmetis Varese (dopo che la scorsa estate ha vinto il titolo europeo Under 20 con l’Italia), va a sostituire l’indisponibile Nicola Akele. 🔗 Leggi su Oasport.it

