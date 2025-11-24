basket i migliori italiani della nona giornata di serie a patrick hassan decisivo per trento

La Serie A di basket ha completato nel weekend concluso la nona giornata della regular season 2025-2026, fermandosi nel prossimo fine settimana per lasciare spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 dove sarà impegnata l’Italia guidata dal nuovo CT Luca Banchi. Anche nel turno appena disputato i giocatori tricolori si son ben comportati risultando anche decisivi: andiamo a scoprirli brevemente insieme. 6 punti e 8 assist di Amedeo Della Valle nel successo casalingo della Germani Brescia sulla Vanoli Cremona (83-72), con 13 punti di Davide Casarin e 8 di Giovanni Veronesi tra le fila dei cremonesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

