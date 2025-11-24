Basket i migliori italiani della nona giornata di Serie A Patrick Hassan decisivo per Trento
La Serie A di basket ha completato nel weekend concluso la nona giornata della regular season 2025-2026, fermandosi nel prossimo fine settimana per lasciare spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 dove sarà impegnata l’Italia guidata dal nuovo CT Luca Banchi. Anche nel turno appena disputato i giocatori tricolori si son ben comportati risultando anche decisivi: andiamo a scoprirli brevemente insieme. 6 punti e 8 assist di Amedeo Della Valle nel successo casalingo della Germani Brescia sulla Vanoli Cremona (83-72), con 13 punti di Davide Casarin e 8 di Giovanni Veronesi tra le fila dei cremonesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
BUON COMPLEANNO YANNICK! I migliori auguri da parte dell'intero mondo Azzurra Basket al nostro dirigente U14 e 15 Maschile YANNICK TETI ! - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Serie A: Milano e Bologna impegnate in trasferta, Brescia sfida Cremona nell’anticipo della nona giornata - Torna da venerdì l'appuntamento con la nona giornata di Serie A basket 2025- Lo riporta oasport.it
Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Della Valle trascina ancora Brescia, bene anche Casarin e Veronesi - Si ieri conclusa con il successo della Virtus Olidata Bologna l'0ttava giornata della Serie A di basket 2025- oasport.it scrive
Basket, Trento difende l'imbattibilità contro Napoli. Dove vedere in tv la nona giornata - L’Italia, seppur sconfitta a Reggio Emilia contro l’Islanda, si è qualificata grazie alla vittoria della Turchia contro ... Si legge su ilmessaggero.it