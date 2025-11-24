Basket femminile le migliori italiane della settima giornata di A1 Tagliamento sfiora la tripla doppia e fa vincere Brescia
Si è disputato nel weekend il settimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, una giornata che è stata caratterizzata dal big match vinto da Venezia contro Sesto San Giovanni e dalla prima vittoria stagionale di Brescia, che ha vinto il derby lombardo con Broni. E sono diverse le italiane protagoniste. Il turno è iniziato con il netto successo di Campobasso contro Roseto per 69-49 e tra le padrone di casa spiccano i 10 punti di Maria Miccoli e di Stefania Trimboli. Come detto, il big match di giornata ha visto Venezia battere Sesto San Giovanni per 71-58 e tra le venete protagoniste sono state anche Martina Fassina, con 12 punti, e Lorela Cubaj con 9 rimbalzi, mentre tra le lombarde non bastano i 6 punti e i 7 assist di Beatrice Attura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Basket femminile: prima vittoria stagionale per la Sicily by Car Alcamo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Che serate per @geasbasket e Campobasso! Doppia vittoria nel turno di @EuroCupWomen: le lombarde ribaltano lo scontro diretto con Szekszard (76-66), le molisane battono 76-50 Tresnjevka! #LBFLIVE Vai su X
Basket femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Tagliamento sfiora la tripla doppia e fa vincere Brescia - Si è disputato nel weekend il settimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, una giornata che è stata caratterizzata dal big match ... Come scrive oasport.it
Basket femminile: Italia ai Mondiali Under 17 2026 per rinuncia della Serbia - Come emerso dalle notizie provenienti dall'ultimo Consiglio Federale, l'Italia avrà un'ottava competizione giovanile da disputare quest'estate, che si va ... Si legge su oasport.it
Italia-Francia 69-54: gli highlights degli Europei di basket femminile - Una prova sontuosa delle ragazze di coach Capobianco, capaci di vincere di 15 punti ... Come scrive sport.sky.it