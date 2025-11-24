basket femminile le migliori italiane della settima giornata di a1 tagliamento sfiora la tripla doppia e fa vincere brescia

Si è disputato nel weekend il settimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, una giornata che è stata caratterizzata dal big match vinto da Venezia contro Sesto San Giovanni e dalla prima vittoria stagionale di Brescia, che ha vinto il derby lombardo con Broni. E sono diverse le italiane protagoniste. Il turno è iniziato con il netto successo di Campobasso contro Roseto per 69-49 e tra le padrone di casa spiccano i 10 punti di Maria Miccoli e di Stefania Trimboli. Come detto, il big match di giornata ha visto Venezia battere Sesto San Giovanni per 71-58 e tra le venete protagoniste sono state anche Martina Fassina, con 12 punti, e Lorela Cubaj con 9 rimbalzi, mentre tra le lombarde non bastano i 6 punti e i 7 assist di Beatrice Attura. 🔗 Leggi su Oasport.it

