Basket femminile | Italia ai Mondiali Under 17 2026 per rinuncia della Serbia
Come emerso dalle notizie provenienti dall’ultimo Consiglio Federale, l’Italia avrà un’ottava competizione giovanile da disputare quest’estate, che si va ad aggiungere ai sei Europei, tre per parte (Under 16, Under 18, Under 20), e ai Mondiali Under 17 maschili. Il nostro Paese sarà in gara anche ai Mondiali Under 17 femminili. L’approdo arriva perché la Serbia, che era arrivata quinta agli ultimi Europei di categoria sconfiggendo proprio le azzurre nella finale per il 5°-6° posto, ha deciso di rinunciare al viaggio a Brno, dove dall’11 al 19 luglio prossimi si giocherà la rassegna iridata giovanile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Basket femminile: prima vittoria stagionale per la Sicily by Car Alcamo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Che serate per @geasbasket e Campobasso! Doppia vittoria nel turno di @EuroCupWomen: le lombarde ribaltano lo scontro diretto con Szekszard (76-66), le molisane battono 76-50 Tresnjevka! #LBFLIVE Vai su X
Basket: Italia, gli azzurri di Banchi in raduno a Tortona, convocato Assui - Gli azzurri del basket sono in raduno a Tortona (Alessandria) in vista delle due gare della prima finestra di qualificazione al Mondiale 2027, che si terrà in Qatar. Riporta msn.com
Basket, i migliori italiani della 9a giornata di Serie A. Patrick Hassan decisivo per Trento, bene anche Amedeo Tessitori e ‘Momo’ Diouf - La Serie A di basket ha completato nel weekend concluso la nona giornata della regular season 2025- Come scrive oasport.it
Basket femminile, qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia ai gironi - Sono queste le squadre che la Nazionale femminile di basket incontrerà nella fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Basket ... Lo riporta sport.sky.it